Боттас: я приучил себя к боли: физической и моральной. Однажды всё вышло из-под контроля

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас вспомнил времена своего выступления за «Уильямс», когда он сильно ограничивал себя в питании и чрезмерно тренировался, чтобы быть лучшим. Чтобы сбросить лишний вес, Боттасу приходилось питаться почти одной брокколи.
«Я приучил себя к боли: физической и моральной. В какой-то момент всё вышло из-под контроля и превратилось в зависимость. Официально расстройство пищевого поведения диагностировано не было, но оно определённо имело место. Это было не очень здорово. Я хотел быть лучшим. В итоге мне понадобился психолог. Его первая оценка была такова, что я был почти без чувств — как робот, единственной целью которого было достичь своего. Это поразило меня. Но это правда – в то время у меня не было другой жизни, кроме Формулы-1», — приводит слова Боттаса Helsingin Sanomat.
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
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