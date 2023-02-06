Чандхок назвал условие, при котором Ваулз добьётся успеха в «Уильямсе»

Бывший индийский гонщик Формулы-1 Карун Чандхок поделился мыслями о сложностях, с которыми столкнётся Джеймс Ваулз на посту руководителя команды «Уильямс». В неё он перешёл из «Мерседеса».



«Команды Формулы-1 подобны большим танкерам, не могут просто быстро развернуться. У них это занимает много времени, а прилагать приходится много усилий. Самая большая проблема [для Ваулза] будет заключаться в том, как быстро он сможет переманивать топ-специалистов из других команд. У вас могут быть все технологии мира, но в конце концов это вид спорта, где важную роль играет человеческий фактор. Каждому нужна эта мозговая сила. Так как быстро он сможет переманить эту мозговую силу? Это и будет ключом к успеху», — приводит слова Чандхока PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

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