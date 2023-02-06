Боттас: только в свой последний год в «Мерседесе» я признал, что Хэмилтон был лучшим
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Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился мнением о времени, проведённом в «Мерседесе». За немецкую команду Валттери выступал с 2017 по 2021 год. Его напарником был нынешний гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
«С моим соревновательным характером было трудно смириться [с положением вещей]. Только в свой последний год я смог признать, что Льюис Хэмилтон был лучшим гонщиком. Я всегда задавался вопросом, что мог бы сделать, чтобы победить его и завоевать титул чемпиона мира. Это были довольно утомительные пять лет. Я хотел сразу выиграть всё, а потом, когда этого не произошло, было тяжело с этим смириться», — приводит слова Боттаса Helsingin Sanomat.
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
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