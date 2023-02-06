Макс Ферстаппен высказался о главном сопернике «Ред Булл» в новом сезоне

Пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказал мнение, что «Мерседес» будет главным соперником его команды, если сможет внести все запланированные улучшения в свой болид.



«Трудно судить, ведь я не являюсь частью команды [«Мерседеса»]. В любом случае в этом году мы всё узнаем. Если они сумеют улучшить машину настолько, насколько хотели, то, конечно, станут нашим главным соперником.



Что касается «Феррари», думаю, они тоже будут сильны, но насколько, сказать трудно. Без сомнения, за последние несколько лет «Мерседес» доказал, что очёнь и очень силён. Кроме того, у них трудится хорошая группа специалистов. Однако я верю в нашу команду», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.

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