Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен высказался о главном сопернике «Ред Булл» в новом сезоне

Макс Ферстаппен высказался о главном сопернике «Ред Булл» в новом сезоне
Комментарии

Пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказал мнение, что «Мерседес» будет главным соперником его команды, если сможет внести все запланированные улучшения в свой болид.

«Трудно судить, ведь я не являюсь частью команды [«Мерседеса»]. В любом случае в этом году мы всё узнаем. Если они сумеют улучшить машину настолько, насколько хотели, то, конечно, станут нашим главным соперником.

Что касается «Феррари», думаю, они тоже будут сильны, но насколько, сказать трудно. Без сомнения, за последние несколько лет «Мерседес» доказал, что очёнь и очень силён. Кроме того, у них трудится хорошая группа специалистов. Однако я верю в нашу команду», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:

«Порше» выкинули ради «Форда». Американцы снова в Ф-1 с командой, которую чуть не убили «Порше» выкинули ради «Форда». Американцы снова в Ф-1 с командой, которую чуть не убили
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023