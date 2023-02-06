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Доменикали высказал слова поддержки Турции, где прогремело два мощных землетрясения

Доменикали высказал слова поддержки Турции, где прогремело два мощных землетрясения
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался по поводу трагедии, которая произошла в Турции.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков на юго-востоке Турции была магнитуда 7,6 и 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек. Согласно имеющейся на данный момент информации, около тысячи погибло.

«Турция занимает особое место в сердце Формулы-1. В ней живёт столько невероятных людей. Трагедия, произошедшая там, потрясла всех нас, и мы молимся за жертв и народ Турции», — приводит слова Доменикали пресс-служба Формулы-1.

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