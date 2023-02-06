Доменикали высказал слова поддержки Турции, где прогремело два мощных землетрясения
Поделиться
Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался по поводу трагедии, которая произошла в Турции.
Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков на юго-востоке Турции была магнитуда 7,6 и 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек. Согласно имеющейся на данный момент информации, около тысячи погибло.
«Турция занимает особое место в сердце Формулы-1. В ней живёт столько невероятных людей. Трагедия, произошедшая там, потрясла всех нас, и мы молимся за жертв и народ Турции», — приводит слова Доменикали пресс-служба Формулы-1.
Комментарии
- 6 февраля 2023
-
15:51
-
15:48
-
15:11
-
14:08
-
13:03
-
12:41
-
11:59
-
11:52
-
11:11
-
10:50
-
10:11
-
10:10
- 5 февраля 2023
-
23:30
-
22:02
-
21:42
-
20:09
-
19:31
-
18:27
-
17:53
-
17:42
-
16:28
-
15:57
-
15:32
-
14:59
-
14:46
-
13:52
-
13:29
-
13:09
-
11:58
-
11:36
-
09:47
-
09:16
-
00:44
- 4 февраля 2023
-
23:57
-
23:52
Партнерский контент