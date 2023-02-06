«Уильямс» назвал дату дебюта нового болида команды

Команда Формулы-1 «Уильямс», сегодня, 6 февраля, презентовавшая ливрею своего нового болида 2023 года под названием FW45, сообщила, что машина впервые выйдет на трассу 13 февраля.

Управлять же болидом на трассе «Сильверстоун» будут действующие боевые пилоты гоночного коллектива, британец Алекс Албон и американец Логан Сарджент. В мероприятии также примет участие чемпион мира 2009 года, британец Дженсон Баттон.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Уильямс» занял десятое место в Кубке конструкторов. Гоночный коллектив из Великобритании набрал восемь очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». По ходу выступления она набрала 759 баллов.

Ранее «Уильямс» продемонстрировал ливрею своего нового болида.