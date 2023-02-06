Нефтяная компания Gulf стала новым спонсором «Уильямса»

Команда Формулы-1 «Уильямс», сегодня, 6 февраля, презентовавшая ливрею своего нового болида 2023 года под названием FW45, подтвердила заключение контракта с нефтяной американской компанией Gulf Oil.

Теперь оранжево-белый логотип компании, фото которого представлено выше, будет изображён на носу, торцевых пластинах заднего антикрыла и комбинезонах гонщиков.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Уильямс» занял десятое место в Кубке конструкторов. Гоночный коллектив из Великобритании набрал восемь очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». По ходу выступления она набрала 759 баллов.

В сезоне-2023 пилотами «Уильямса» будут британец Александер Албон и представитель США Логан Сарджент. Ранее за команду выступал Николас Латифи. По окончании минувшего сезона он покинул Формулу-1.