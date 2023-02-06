В «Уильямсе» рассказали о процессе постройки нового болида

Главный гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон рассказал о своих ожиданиях по поводу нового болида команды под названием FW45, который впервые выйдет на трассу 13 февраля.



«Всё идёт хорошо – постройка новой машины идёт полным ходом. Большая часть систем болида уже протестирована независимо друг от друга. Иными словами, процесс постройки идёт хорошо», – приводит слова Робсона издание Crash.net. Робсон также отметил, что внешний вид новой машины «будет эволюционной версией предшественника». Более того, инженер подтвердил изменения форм боковых понтонов.

Напомним, по итогам минувшего чемпионата «Уильямс» занял десятое место в Кубке конструкторов. Гоночный коллектив из Великобритании набрал восемь очков. Победителем же с результатом 759 баллов стала австрийская команда «Ред Булл».