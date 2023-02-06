В «Уильямсе» рассказали, в чём будет главное отличие новой машины от прошлогодней

Дэйв Робсон, главный гоночный инженер «Уильямса», высказался об основных отличиях новой модели FW45 от прошлогодней – FW44.

«Вся эта машина – эволюция внешнего вида. Наиболее же заметное изменение, если говорить о минувшем годе, претерпела форма боковых понтонов, над которой мы частично начали работать в середине прошлого года. Мы не смогли внести все желаемые изменения и, в частности, изменить радиаторы. Сейчас же у нас появилась возможность несколько доработать всё это», – приводит слова Робсона издание The Race.

В сезоне-2023 пилотами «Уильямса» станут британец Александер Албон и представитель США Логан Сарджент. Ранее за команду выступал Николас Латифи. По окончании минувшего сезона он покинул Формулу-1.