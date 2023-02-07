Стало известно, сколько получит «Уильямс» от своего нового спонсора Gulf

Названы финансовые детали спонсорского соглашения команды Формулы-1 «Уильямс» и нефтяной американской компании Gulf Oil. Как информирует издание Racingnews365, ссылающееся на свои источники, сумма сделки не превышает $ 4 миллионов.



Напомним, по итогам минувшего сезона «Королевских гонок» «Уильямс» занял десятое место в Кубке конструкторов. Гоночный коллектив из Великобритании набрал восемь очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». По ходу выступления она набрала 759 баллов. Пилотами команды в новом сезоне будут тайско-британский пилот Александер Албон и представитель США Логан Сарджент.



Вчера, 6 февраля, состоялась презентация нового автомобиля «Уильямса». Он получил название FW45.

Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку: