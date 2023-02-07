Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стало известно, сколько получит «Уильямс» от своего нового спонсора Gulf

Стало известно, сколько получит «Уильямс» от своего нового спонсора Gulf
Комментарии

Названы финансовые детали спонсорского соглашения команды Формулы-1 «Уильямс» и нефтяной американской компании Gulf Oil. Как информирует издание Racingnews365, ссылающееся на свои источники, сумма сделки не превышает $ 4 миллионов.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Королевских гонок» «Уильямс» занял десятое место в Кубке конструкторов. Гоночный коллектив из Великобритании набрал восемь очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». По ходу выступления она набрала 759 баллов. Пилотами команды в новом сезоне будут тайско-британский пилот Александер Албон и представитель США Логан Сарджент.

Вчера, 6 февраля, состоялась презентация нового автомобиля «Уильямса». Он получил название FW45.

Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку:

Команды Формулы-1 продолжают издеваться: новую машину опять не показали Команды Формулы-1 продолжают издеваться: новую машину опять не показали
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023