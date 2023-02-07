Стал известен новый напарник Мазепина в Азиатской серии Ле-Ман
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Определился последний член экипажа команды 99 Racing на предстоящий сезон Азиатской серии Ле-Ман. Вместо Бена Барникота напарником российского гонщика Никиты Мазепина и Феликса Портейро станет Нил Джани.
Сезон-2023 Азиатской серии Ле-Ман включает в себя четыре четырёхчасовые гонки, которые пройдут на двух трассах — в Дубае и Абу-Даби.
Первые две гонки состоятся в Дубае 11 и 12 февраля, а завершится сезон в Абу-Даби таким же сдвоенным уикендом — 18 и 19 февраля.
Напомним, перед началом прошлого сезона Формулы-1 американская команда «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком. Также «Хаас» прекратил сотрудничество с компанией «Уралкалий», основателем которой является отец Никиты, Дмитрий Мазепин.
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