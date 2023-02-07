Никита Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман как нейтральный атлет

Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин выступит в чемпионате Азиатской серии Ле-Ман в качестве нейтрального атлета. Об этом информирует пресс-служба соревнований. Напомним, Мазепин будет выступать в составе команды 99 Racing в классе LMP2.



Сезон-2023 Азиатской серии Ле-Ман состоит из четырёх четырёхчасовых гонок, которые состоятся на двух трассах — в Дубае и Абу-Даби.



Первые две гонки пройдут в Дубае 11 и 12 февраля, а завершится сезон в Абу-Даби таким же сдвоенным уикендом — 18 и 19 февраля.



В Формуле-1 Никита выступал за «Хаас». Американская команда расторгла с ним контракт перед началом сезона-2022 из-за ситуации вокруг Украины.

Российский пилот Никита Мазепин показал, как тренирует шею: