Чжоу: я взволнован, но полностью готов атаковать в новом сезоне

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу высказался по поводу нового болида команды, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

«Я рад наконец-то увидеть презентацию С43 после всей закулисной работы, проделанной за последние месяцы. Думаю, в 2023 году у нас будет очень красивый дизайн, так что я с нетерпением жду возможности прокатиться на этой машине в Барселоне в ближайшие дни, прежде чем мы должным образом начнём сезон с зимних тестов в Бахрейне.



В прошлом году с самого начала я чувствовал себя в команде как дома, меня приветствовали и дали время учиться и совершенствоваться. Ожидания от этого года определенно выше, и я буду использовать весь опыт, полученный в дебютном сезоне, в 2023 году. Я взволнован тем, что меня ждёт и полностью готов атаковать», — приводит слова Чжоу пресс-служба «Альфа Ромео».