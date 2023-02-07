Карун Чандхок высказался о сотрудничестве «Ред Булл» с «Фордом»

Бывший индийский гонщик Формулы-1 Карун Чандхок поделился мнением о сделке, которую друг с другом заключили команда «Ред Булл» и американская автомобилестроительная компания «Форд». Американская марка станет техническим партнёром и поставщиком моторов для гоночного коллектива из Австрии.



«Думаю, «Форд» оказался в более выгодном положении. Ведь им не нужно вкладывать те же ресурсы, как в случае с «Ауди». Если «Ауди» придёт как полноценная команда, это обойдётся им в сотни миллионов.



И Кристиан Хорнер, и Хельмут Марко не хотели терять контроль, что являлось ограничивающим фактором в сделке с «Порше». В сделке с «Фордом» такой проблемы не было, поэтому я думаю, что это беспроигрышный вариант как для «Ред Булл», так и для «Форда», — приводит слова Чандхока PlanetF1.

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