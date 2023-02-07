«Феррари» раскрыла название нового болида

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» дала название своему новому автомобилю. Как и сообщал ранее Motorsport Italia, болид будет называться SF23. SF – первые две буквы названия гоночного коллектива на английском языке (Scuderia Ferrari), а 23 – номер года.
Напомним, презентация нового автомобиля «Феррари» состоится 14 февраля в Маранелло (Италия). Начало мероприятия запланировано на 13:25 по московскому времени.
Напомним, в прошлом году пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. На такой шаг его побудило недоверие к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Новым руководителем команды стал Фредерик Вассёр. В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место. Трофей выиграла команда «Ред Булл».
В «Феррари» впервые завели мотор на новой машине:
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