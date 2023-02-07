Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кристиан Хорнер объяснил, почему отказался занять пост руководителя «Феррари»

Кристиан Хорнер объяснил, почему отказался занять пост руководителя «Феррари»
Комментарии

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему не рассматривал возможность ухода из команды ради перехода в «Феррари». В конце прошлого года пост руководителя «Скудерии» покинул Маттиа Бинотто.

«Вместе с «Ред Булл» я с самого начала и потому чувствую большую ответственность за команду. У нас отличная группа людей. Я предан и команде, и нашим сотрудникам. А раз работаешь с такой отличной командой, зачем кто-то ещё?

Конечно, очень лестно, что «Феррари» обратилась с таким предложением, это отличный гоночный коллектив, и я уверен, они будут очень конкурентоспособными в 2023 году», — сказал Хорнер на канале ams.F1 в YouTube.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:

«Порше» выкинули ради «Форда». Американцы снова в Ф-1 с командой, которую чуть не убили «Порше» выкинули ради «Форда». Американцы снова в Ф-1 с командой, которую чуть не убили
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023