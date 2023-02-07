Кристиан Хорнер объяснил, почему отказался занять пост руководителя «Феррари»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему не рассматривал возможность ухода из команды ради перехода в «Феррари». В конце прошлого года пост руководителя «Скудерии» покинул Маттиа Бинотто.



«Вместе с «Ред Булл» я с самого начала и потому чувствую большую ответственность за команду. У нас отличная группа людей. Я предан и команде, и нашим сотрудникам. А раз работаешь с такой отличной командой, зачем кто-то ещё?

Конечно, очень лестно, что «Феррари» обратилась с таким предложением, это отличный гоночный коллектив, и я уверен, они будут очень конкурентоспособными в 2023 году», — сказал Хорнер на канале ams.F1 в YouTube.

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