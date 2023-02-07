Кристиан Хорнер высказался об отличиях нового болида «Ред Булл» от прошлогоднего

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что новый болид команды RB19 будет не сильно отличаться от версии автомобиля прошлого года RB18.



«Можно заметить семейное сходство с RB18. RB18 был настолько хорошим автомобилем, что не было никакого смысла отказываться от этой философии. Тем более что мы по-прежнему видим в нашей концепции большой потенциал, который надеемся раскрыть в новом сезоне», — приводит слова Хорнера Auto Motor un Sport.



Напомним, «Ред Булл» представил ливрею своего нового болида на сезон-2023 3 февраля. В минувшем сезоне «Королевских гонок» австрийский гоночный коллектив досрочно выиграл Кубок конструкторов.

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