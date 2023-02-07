Кристиан Хорнер высказался об отличиях нового болида «Ред Булл» от прошлогоднего
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что новый болид команды RB19 будет не сильно отличаться от версии автомобиля прошлого года RB18.
«Можно заметить семейное сходство с RB18. RB18 был настолько хорошим автомобилем, что не было никакого смысла отказываться от этой философии. Тем более что мы по-прежнему видим в нашей концепции большой потенциал, который надеемся раскрыть в новом сезоне», — приводит слова Хорнера Auto Motor un Sport.
Напомним, «Ред Булл» представил ливрею своего нового болида на сезон-2023 3 февраля. В минувшем сезоне «Королевских гонок» австрийский гоночный коллектив досрочно выиграл Кубок конструкторов.
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