Гонщик попал в сугроб из-за фанатки, обнажившей грудь на соревнованиях в Ростове

Тульский гонщик Виктор Османов на ралли «Петровская верста – 2023» в Ростове, втором этапе Открытого Кубка Ярославской области, стал участником забавного инцидента.
Во время заезда на одном из поворотов гонщик отвлёкся на женщину, стоявшую на обочине, которая задрала футболку, обнажив грудь. В итоге Османов отвлёкся от заезда и попал в сугроб, потеряв несколько секунд.
Гонщик попал в сугроб из-за фанатки, обнажившей грудь.
«Такие происки болельщики частенько устраивают. Были и мужики голые, и девчонки лифчиками махали. Тут получилось неожиданно, я её увидел и не вошёл в поворот. Если бы она потом подошла, мы бы вместе посмеялись. На неё никто не обиделся», — приводит слова гонщика телеграм-канал «Подъём».
Стоит отметить, что команда из Тулы заняла третье место в соревнованиях. Победителем стала московская команда, второе место у коллектива из Ярославля.
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