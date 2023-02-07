Гонщик попал в сугроб из-за фанатки, обнажившей грудь на соревнованиях в Ростове

Тульский гонщик Виктор Османов на ралли «Петровская верста – 2023» в Ростове, втором этапе Открытого Кубка Ярославской области, стал участником забавного инцидента.



Во время заезда на одном из поворотов гонщик отвлёкся на женщину, стоявшую на обочине, которая задрала футболку, обнажив грудь. В итоге Османов отвлёкся от заезда и попал в сугроб, потеряв несколько секунд.

Гонщик попал в сугроб из-за фанатки, обнажившей грудь.

«Такие происки болельщики частенько устраивают. Были и мужики голые, и девчонки лифчиками махали. Тут получилось неожиданно, я её увидел и не вошёл в поворот. Если бы она потом подошла, мы бы вместе посмеялись. На неё никто не обиделся», — приводит слова гонщика телеграм-канал «Подъём».



Стоит отметить, что команда из Тулы заняла третье место в соревнованиях. Победителем стала московская команда, второе место у коллектива из Ярославля.