«Феррари» Жана Алези была продана дороже «Джордана» Михаэля Шумахера на € 2,3 млн

Машина Ferrari 643 1991 года выпуска была продана на аукционе RM Sotheby’s за € 3,66 млн. На этой машине выступал экс-пилот итальянской команды Жан Алези.



Болид оснащён двигателем V12 объёмом 3,5 литра и мощностью более 700 лошадиных сил. Машина на аукционе была представлена в полностью рабочем состоянии и может участвовать в исторических гонках, включая Formula Legends 3,5l.



Стоит отметить, что в этом же месяце на аукционе BonHams в Париже была продана машина «Джордан», на которой семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1. Болид был продан за значительно меньшую сумму — € 1,3 млн.



При этом машина Шумахера потеряла в цене по сравнению с предыдущей продажей. Предыдущий владелец приобрёл машину более полутора лет назад за € 1,35 млн.