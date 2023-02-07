Риккардо рассказал об отношениях с Ферстаппеном, вспомнив аварию в Баку в сезоне-2018

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо рассказал об отношениях с двукратным чемпионом мира, пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
В 2018 году на Гран-при Азербайджана Ферстаппен и Риккардо, который тогда также выступал за «Ред Булл», столкнулись и оба сошли с дистанции.
«Да, было столкновение в Баку. Но у нас были всегда хорошие отношения. Конечно, мы сражались с Максом, но человеческие отношения оставались очень хорошими, мы переписывались и всё такое. Приятно вернуться в «Ред Булл», снова работать с Максом. За годы, что я был вне команды, он повзрослел и как гонщик, и как человек. Он стал двукратным чемпионом, и мне приятно наблюдать за его успехами. Как человек он такой же, просто стал взрослее», — приводит слова Риккардо Motorsport-Total.
- 7 февраля 2023
-
19:38
-
18:36
-
17:45
-
16:26
-
15:22
-
14:17
-
14:04
-
13:07
-
12:52
-
12:48
-
12:18
-
12:13
-
12:00
-
11:56
-
11:51
-
11:33
-
10:15
-
09:57
-
09:43
-
00:01
- 6 февраля 2023
-
22:36
-
21:42
-
20:43
-
20:34
-
19:30
-
19:29
-
18:46
-
17:33
-
17:20
-
17:09
-
15:51
-
15:48
-
15:11
-
14:08
-
13:03