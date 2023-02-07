Риккардо рассказал об отношениях с Ферстаппеном, вспомнив аварию в Баку в сезоне-2018

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо рассказал об отношениях с двукратным чемпионом мира, пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.



В 2018 году на Гран-при Азербайджана Ферстаппен и Риккардо, который тогда также выступал за «Ред Булл», столкнулись и оба сошли с дистанции.



«Да, было столкновение в Баку. Но у нас были всегда хорошие отношения. Конечно, мы сражались с Максом, но человеческие отношения оставались очень хорошими, мы переписывались и всё такое. Приятно вернуться в «Ред Булл», снова работать с Максом. За годы, что я был вне команды, он повзрослел и как гонщик, и как человек. Он стал двукратным чемпионом, и мне приятно наблюдать за его успехами. Как человек он такой же, просто стал взрослее», — приводит слова Риккардо Motorsport-Total.

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