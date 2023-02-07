Вольф: «Мерседес» всегда готов к уходу работников

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что уход главного стратега команды Джеймса Ваулза удивил его, но не станет проблемой для команды.



«В «Мерседесе» всегда готовы к таким ситуациям. У нас уже неоднократно были ситуации, когда наши сотрудники переходили в другие команды. Но я не считаю это катастрофой. Это показатель того, что команда развивается и наши специалисты растут. Мне комфортно в такой ситуации. Нас не застигли врасплох, потому что уже на протяжении нескольких лет мы обсуждали замену Ваулза, если он решит уйти. У нас есть 90 человек, помогающих нам в этой области. В последние полгода они работали самостоятельно, а до того под присмотром Ваулза», — приводит слова Вольфа RacingNews365.



Джеймс Ваулз, работавший главным стратегом «Мерседеса», с нового сезона Формулы-1 станет руководителем «Уильямса».

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