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Брандл: новый болид «Альфа Ромео» будет трудно рассмотреть в пасмурный день

Брандл: новый болид «Альфа Ромео» будет трудно рассмотреть в пасмурный день
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высказался о новой ливрее болида «Альфа Ромео».

Швейцарская команда заменила расцветку с красно-белой на чёрно-красную, что помогло снизить массу краски.

«Мне понравилась задняя часть заднего крыла. Эта облегчённая карбоновая отделка становится очень популярной в Формуле-1. В нынешнем году лимит по массе снижается на два килограмма, и у большинства команд могли бы возникнуть трудности с лишним весом. Но есть и проблема — машину такой расцветки будет сложно разглядеть на трассе или по телевизору в пасмурный день», — написал Брандл на своей странице в социальных сетях.

Презентация «Альфа Ромео» прошла сегодня, 7 февраля. Новая машина получила индекс С43.

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