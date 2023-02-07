Брандл: новый болид «Альфа Ромео» будет трудно рассмотреть в пасмурный день

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высказался о новой ливрее болида «Альфа Ромео».



Швейцарская команда заменила расцветку с красно-белой на чёрно-красную, что помогло снизить массу краски.



«Мне понравилась задняя часть заднего крыла. Эта облегчённая карбоновая отделка становится очень популярной в Формуле-1. В нынешнем году лимит по массе снижается на два килограмма, и у большинства команд могли бы возникнуть трудности с лишним весом. Но есть и проблема — машину такой расцветки будет сложно разглядеть на трассе или по телевизору в пасмурный день», — написал Брандл на своей странице в социальных сетях.



Презентация «Альфа Ромео» прошла сегодня, 7 февраля. Новая машина получила индекс С43.