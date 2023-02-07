«Мы польщены!» В Супер Формуле подкололи «Феррари» за название нового болида

Пресс-служба Супер Формулы отреагировала на анонс названия нового болида «Феррари» на предстоящий сезон Формулы-1.
Болид «Феррари» на сезон-2023 получил название SF23. SF — первые две буквы названия итальянского гоночного коллектива на английском языке (Scuderia Ferrari), 23 — текущий год.
Индекс SF23 также означает сезон-2023 в Супер Формуле.
«Эй, подождите… SF23? Разве это не звучит знакомо? Мы польщены, «Феррари», — отреагировала пресс-служба серии на своей странице в социальных сетях.
Презентация новой машины «Феррари» запланирована на 14 февраля. Она пройдёт в Маранелло (Италия) в 13:25 по московскому времени.
В прошлом сезоне «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов. Зимой у итальянской команды сменился руководитель — вместо Маттиа Бинотто пришёл Фредерик Вассёр.
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