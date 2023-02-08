Боттас: теперь я полон энергии и готов взяться за дело

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался по поводу подготовки к предстоящему сезону Формулы-1.

«Нам нужно добиваться большего, это просто. Мы должны стремиться к лучшему, стремиться к более высоким результатам, стать сильнее. Это относится ко всей команде, и ко мне в том числе. Подобные стремления нас мотивируют, поэтому я ожидаю, что мы будем выступать более стабильно и сможем заработать больше очков.

Я отлично отдохнул этой зимой. Считаю это важным, потому что сейчас мы приступаем к полноценной подготовке. Теперь нам до конца года придётся выкладываться по полной, поэтому важно было восстановиться как физически, так и психологически. Теперь я полон энергии и готов взяться за дело», — приводит слова Боттаса GPFans.