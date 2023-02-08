«Мерседес» назвал точное время презентации и раскрыл её детали

Команда Формулы-1 «Мерседес» представила подробности относительно скорой презентации своего болида W14. Она состоится 15 февраля.
Как информирует пресс-служба немецкого гоночного коллектива, презентацию в прямом эфире можно будет увидеть на канале команды в YouTube, а также в её социальных сетях. Первые рендеры W14 будут доступны на медиасайте «Мерседеса».
Начнётся презентация в 12:15 мск. Сообщается, что в формате онлайн в ней примут участие руководитель команды Тото Вольф, боевые пилоты Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, а также резервист Мик Шумахер. Во время мероприятия они будут отвечать на вопросы, в том числе по поводу технических характеристик болида.
В 16:00 будут продемонстрированы фотографии и видео с обкатки нового болида на трассе.
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