Экс-гонщик «Ред Булл» выдвинул обвинение против «Феррари» и «Хааса»

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс рассказал о том, что «Ред Булл» не использует для неофициального проведения исследований в аэродинамической трубе младшую команду — «Альфа Таури», в отличие от «Феррари» и, соответственно, «Хааса».

«Ред Булл», возможно, впервые создаёт двигатель, но «Хонда» всё ещё участвует в этом. «Ред Булл» — богатая команда. У них достаточно бюджета, чтобы многое можно было сделать. Да, есть лимит, но всё ещё остаётся довольно много исключений.

Я уверен, что «Феррари» отслеживает работу «Хааса» в их аэродинамической трубе. Но мои источники говорят, что «Ред Булл» и «Альфа Таури» так не делают. Там гораздо меньше контактов из-за страха, что их могут поймать», — приводит слова Альберса GrandPX.news.