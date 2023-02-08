Экс-гонщик «Ред Булл» выдвинул обвинение против «Феррари» и «Хааса»
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс рассказал о том, что «Ред Булл» не использует для неофициального проведения исследований в аэродинамической трубе младшую команду — «Альфа Таури», в отличие от «Феррари» и, соответственно, «Хааса».
«Ред Булл», возможно, впервые создаёт двигатель, но «Хонда» всё ещё участвует в этом. «Ред Булл» — богатая команда. У них достаточно бюджета, чтобы многое можно было сделать. Да, есть лимит, но всё ещё остаётся довольно много исключений.
Я уверен, что «Феррари» отслеживает работу «Хааса» в их аэродинамической трубе. Но мои источники говорят, что «Ред Булл» и «Альфа Таури» так не делают. Там гораздо меньше контактов из-за страха, что их могут поймать», — приводит слова Альберса GrandPX.news.
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
14:29
-
14:09
-
13:26
-
12:42
-
12:06
-
11:21
-
10:38
- 7 февраля 2023
-
23:59
-
22:22
-
20:55
-
19:38
-
18:36
-
17:45
-
16:26
-
15:22
-
14:17
-
14:04
-
13:07
-
12:52
-
12:48
-
12:18
-
12:13
-
12:00
-
11:56
-
11:51
-
11:33
-
10:15
-
09:57
-
09:43
-
00:01
- 6 февраля 2023
-
22:36
-
21:42
-
20:43
-
20:34
-
19:30
Партнерский контент