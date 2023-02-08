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В «БМВ» объяснили, почему не планируют возвращаться в Формулу-1

В «БМВ» объяснили, почему не планируют возвращаться в Формулу-1
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Директор автоспортивного подразделения «БМВ» Андреас Роос рассказал, почему автопроизводитель не видит заинтересованности в присоединении к «Королевским гонкам».

«Формула-1 перейдёт на гибридные двигатели в 2026 году, однако у них уже есть гибридная система, которая сейчас мало кому интересна. Но, повторюсь, это произойдёт лишь в 2026 году.

Мы уже принимаем участие в чемпионате IMSA, а также будем участвовать в WEC в следующем году, используя гибридные системы. Так что мы это начали фактически на три года раньше. И вот почему у нас, если быть откровенными, разные направления с Формулой-1», — приводит слова Рооса Speedcafe.

«БМВ» выступала в Формуле-1 с 2000 по 2009 год: сначала в качестве поставщика двигателей, затем как самостоятельная команда.

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Теги Авто Формула-1 •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: Speedcafe

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