В «БМВ» объяснили, почему не планируют возвращаться в Формулу-1

Директор автоспортивного подразделения «БМВ» Андреас Роос рассказал, почему автопроизводитель не видит заинтересованности в присоединении к «Королевским гонкам».
«Формула-1 перейдёт на гибридные двигатели в 2026 году, однако у них уже есть гибридная система, которая сейчас мало кому интересна. Но, повторюсь, это произойдёт лишь в 2026 году.
Мы уже принимаем участие в чемпионате IMSA, а также будем участвовать в WEC в следующем году, используя гибридные системы. Так что мы это начали фактически на три года раньше. И вот почему у нас, если быть откровенными, разные направления с Формулой-1», — приводит слова Рооса Speedcafe.
«БМВ» выступала в Формуле-1 с 2000 по 2009 год: сначала в качестве поставщика двигателей, затем как самостоятельная команда.
Самые высокие зарплаты гонщиков в истории Формулы-1:
- 8 февраля 2023
-
14:29
-
14:09
-
13:26
-
12:42
-
12:06
-
11:21
-
10:38
- 7 февраля 2023
-
23:59
-
22:22
-
20:55
-
19:38
-
18:36
-
17:45
-
16:26
-
15:22
-
14:17
-
14:04
-
13:07
-
12:52
-
12:48
-
12:18
-
12:13
-
12:00
-
11:56
-
11:51
-
11:33
-
10:15
-
09:57
-
09:43
-
00:01
- 6 февраля 2023
-
22:36
-
21:42
-
20:43
-
20:34
-
19:30