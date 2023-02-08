Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем намерен отказаться от прямого контроля над Формулой-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем принял решение отказаться от прямого контроля над Формулой-1. Об этом информирует Daily Mail, ссылаясь на текст письма, которое бен Сулайем разослал руководителем всех команд «Королевских гонок». При этом покидать занимаемый пост он не собирается.
В письме Мохаммед сообщил владельцам команд, что теперь по всем вопросам, связанным с Формулой-1, они могут обращаться к директору ФИА по формульным сериям Николасу Томбасису. Сам же бен Сулайем, по его словам, намерен сосредоточиться на стратегических вопросах чемпионата.
Ранее бен Сулайем оказался в центре нескольких скандальных ситуаций. Речь идёт о его негативных словах о женщинах, сказанных ещё в 2001 году, а также о его комментариях о возможной продаже Формулы-1.
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