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Бывший титульный спонсор «Рено» стал партнёром «Макларена»

Бывший титульный спонсор «Рено» стал партнёром «Макларена»
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Компания DP World, которая была титульным спонсором «Рено», сегодня была представлена в качестве официального партнёра команды «Макларен» в Формуле-1.

«Интеллектуальные логистические решения DP World обеспечат ясность и простоту для эффективного взаимодействия с глобальной и сложной сетью поставщиков «Макларена», чтобы поддержать непрерывный процесс развития и повышения эффективности на трассе», — сообщает пресс-служба команды.

«Мы гордимся тем, что сотрудничаем с брендом, который разделяет наши ценности в области устойчивого развития, включая наше стремление сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Мы с нетерпением ждём начала гонок с DP World в 2023 году», — заявил руководитель «Макларена» Зак Браун.

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