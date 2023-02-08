Доменикали — о запрете ФИА говорить на тему политики: Ф-1 никому не станет затыкать рот

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали, комментируя запрет Международной автомобильной федерации (ФИА) на несогласованные политические высказывания, рассказал, что выступает за свободу слова в чемпионате. Ранее многие пилоты Формулы-1 подвергли критике инициативу ФИА.



«Формула-1 никогда никому не станет затыкать рот. Все хотят высказываться, поэтому было бы здорово, чтобы была платформа, где это можно делать. У нас есть огромные возможности, ведь наш спорт становится всё более глобальным, мультикультурным и обладает большим количеством ценностей.



Мы говорим о 20 гонщиках, 10 командах и множестве спонсоров. У всех них разные идеи, разные взгляды. Я не могу сказать, что кто-то прав, а кто-то – нет. Но было бы правильно предоставить им платформу для открытого обсуждения мнений. Я уверен, ФИА ещё разъяснит этот вопрос», — приводит слова Доменикали The Guardian.

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