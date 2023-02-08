Руководитель «Астон Мартин»: Алонсо — убийца команд? Пусть будет так

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о репутации Фернандо Алонсо.
«Я не переживаю. Думаю, я поступаю не так, как другие руководители команд. Меня волнуют не СМИ, меня волнует команда. Моя основная задача — быть её частью. И мне важно вписать в неё Фернандо. Мы открыты и честны. Если мы с чем-то не справляемся, то мы ему говорим. Если мы решаем поступить каким-то определённым образом, то сообщаем ему об этом. Думаю, пока мы будем работать в таком ключе, никаких проблем не возникнет.
Фернандо — убийца команд? Пусть будет так. Если он помогает коллективу, то я не против. Моя цель — сделать Алонсо важным членом команды на долгие годы. Мы должны использовать его опыт. Сейчас он смотрит на вещи не так, как лет 10 или 15 назад. Я с нетерпением жду начала сезона, пусть и знаю, что будет сложно. Но нам непросто и сейчас», — приводит слова Крака Motorsport-Magazin.
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