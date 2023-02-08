Роберт Шварцман показал фото из тренажёрного зала
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Российский пилот Роберт Шварцман, который, как уже ранее стало известно, будет выступать в чемпионате GT World Challenge Europe, поделился в своих социальных сетях фотографиями с тренировки.
Фото: Из личного архива Роберта Шварцмана
Напомним, в январе 2023 года Роберт Шварцман официально покинул ряды Академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1.
При этом Роберт будет выступать в чемпионате GT World Challenge Europe, присоединившись к команде AF Corse, где сядет за руль «Феррари» 296 GT3.
Ранее «Феррари» опубликовала видео с тренировок Шварцмана в Маранелло (Италия), где он преодолел за две сессии 87 кругов (259 километров) на болиде SF21, являвшимся для команды боевым в 2021 году.
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