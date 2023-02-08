Грожан не исключил возвращения в Формулу-1 с «Андретти»

Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан не исключил, что может вернуться в чемпионат в составе команды «Андретти».
«Одна вещь, которую я усвоил в прошлом году — никогда не говори никогда. Я сказал жене, что никогда не буду жить в США, никогда не буду участвовать в серии американских гонок и никогда не стану выступать в «500 милях Индианаполиса». Я сделал все три вещи. Так что никогда не знаешь, что принесёт будущее. Мне нравится участвовать в гонках IndyCar и я рад, что могу выступать на «Ламборджини» в ИМСА. Сейчас для меня это правильный баланс.
Конечно, Формула-1 остаётся вершиной автоспорта. Так что да, если бы речь шла о команде, с которой можно победить, то да. Конечно, «Андретти» предстоит много работы в случае попадания в Формулу-1. Сейчас я бы сказал, что хотел бы остаться в IndyCar, но никогда не знаешь наверняка. Когда вам дают конкретное предложение, мнение может измениться», — приводит слова Грожана Speedcafe.
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