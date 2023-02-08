Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил перспективы Серхио Переса побороться за титул в 2023 году.
«Думаю, Чеко точно знает, чего от него ждут. И, думаю, быть напарником Макса Ферстаппена — пугающая перспектива для любого пилота. Но Чеко хорошо с этим справляется. Он изменился с тех пор, как присоединился к команде в 2021 году.
Конечно, Макс — действующий чемпион мира, все хотят его победить, и Чеко должен стремиться к этому, потому что зачем тогда он соревнуется? Но, думаю, реальность такова, что Макс в ходе сезона станет более вероятным кандидатом на чемпионский титул. Но у Чеко есть шанс побороться, да и нам нужно, чтобы оба пилота показали, на что они способны в нашей борьбе за Кубок конструкторов», — приводит слова Кристиана Хорнера PlanetF1.
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