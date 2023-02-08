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«Пантера Азия» готовит заявку на вступление в Формулу-1

«Пантера Азия» готовит заявку на вступление в Формулу-1
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Руководство проекта «Пантера Азия» подтвердило, что работает над своей заявкой по созданию команды Формулы-1, сообщает PlanetF1.

Как сообщает источник, руководитель проекта «Пантера» Бенжамен Дюран подтвердил, что они работают над проектом команды Формулы-1 на фоне официальных заявлений ФИА о расширении чемпионата и в ближайшее время всех будут ждать новости по развитию этого проекта.

Напомним, ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) на своём официальном сайте объявила о начале процесса подачи заявок для потенциальных новичков Формулы-1.

Ранее сообщалось, что «Андретти» и «Пантера Азия» планируют присоединиться к Формуле-1 в ближайшее время. В 2026 году в силу вступит новый моторный регламент.

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