«Пантера Азия» готовит заявку на вступление в Формулу-1

Руководство проекта «Пантера Азия» подтвердило, что работает над своей заявкой по созданию команды Формулы-1, сообщает PlanetF1.



Как сообщает источник, руководитель проекта «Пантера» Бенжамен Дюран подтвердил, что они работают над проектом команды Формулы-1 на фоне официальных заявлений ФИА о расширении чемпионата и в ближайшее время всех будут ждать новости по развитию этого проекта.



Напомним, ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) на своём официальном сайте объявила о начале процесса подачи заявок для потенциальных новичков Формулы-1.



Ранее сообщалось, что «Андретти» и «Пантера Азия» планируют присоединиться к Формуле-1 в ближайшее время. В 2026 году в силу вступит новый моторный регламент.

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