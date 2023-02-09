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Риккардо высказался о предстоящем дебюте Оскара Пиастри в Формуле-1

Риккардо высказался о предстоящем дебюте Оскара Пиастри в Формуле-1
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Бывший пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о своём сменщике и соотечественнике Оскаре Пиастри.

«Мы немного разговаривали в конце прошлого года, и я бы не хотел говорить, что он сделает то или другое, потому что я не знаю, какой путь он выберет. И я не хотел бы оказывать на него дополнительное давление. Ожидать, что он будет близок к Ландо или что-то подобное. На самом деле ему нужно тренироваться, совершенствоваться, учиться, прогрессировать, а также просто получать от этого удовольствие.

Это большая возможность. Раньше немногие австралийцы заходили так далеко, так что в конечном счёте ему просто нужно найти способ получать удовольствие от пилотирования. Желаю ему добра, но я не могу говорить, что он сделает то или другое. Посмотрим и увидим, но надеюсь, что он проведёт стабильный сезон», — приводит слова Риккардо Speedcafe.

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