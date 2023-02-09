Ферстаппен: не вижу причин, почему «Ред Булл» должен менять ливрею

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о презентации австрийской команды, на которой была показана новая ливрея, выполненная в традиционных цветах команды.
«Наша ливрея в принципе не меняется год от года. Но, на мой взгляд, новая машина выглядит здорово, она демонстрирует традиционные цвета «Ред Булл». Мы уже добились немалых успехов, выступая в этих цветах, так что не вижу причин, по которым нужно менять ливрею», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
«Ред Булл» провёл презентацию 3 февраля, где показал новую ливрею на сезон-2023 Формулы-1. Также на мероприятии было объявлено о сотрудничестве с «Фордом», которое начнётся в 2026 году, когда в силу вступит новый моторный регламент.
В прошлом сезоне «Ред Булл» стал победителем Кубка конструкторов.
- 9 февраля 2023
-
10:24
-
00:56
- 8 февраля 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:00
-
22:00
-
21:52
-
20:57
-
20:48
-
20:03
-
19:55
-
18:50
-
18:46
-
17:52
-
17:48
-
16:19
-
15:28
-
15:11
-
14:29
-
14:09
-
13:26
-
12:42
-
12:06
-
11:21
-
10:38
- 7 февраля 2023
-
23:59
-
22:22
-
20:55
-
19:38
-
18:36
-
17:45
-
16:26
-
15:22
-
14:17
-
14:04