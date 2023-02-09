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Ферстаппен: не вижу причин, почему «Ред Булл» должен менять ливрею

Ферстаппен: не вижу причин, почему «Ред Булл» должен менять ливрею
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Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о презентации австрийской команды, на которой была показана новая ливрея, выполненная в традиционных цветах команды.

«Наша ливрея в принципе не меняется год от года. Но, на мой взгляд, новая машина выглядит здорово, она демонстрирует традиционные цвета «Ред Булл». Мы уже добились немалых успехов, выступая в этих цветах, так что не вижу причин, по которым нужно менять ливрею», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

«Ред Булл» провёл презентацию 3 февраля, где показал новую ливрею на сезон-2023 Формулы-1. Также на мероприятии было объявлено о сотрудничестве с «Фордом», которое начнётся в 2026 году, когда в силу вступит новый моторный регламент.

В прошлом сезоне «Ред Булл» стал победителем Кубка конструкторов.

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