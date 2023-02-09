Ральф Шумахер намекнул, что Мик может заменить Хэмилтона в сезоне-2024

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что его племянник Мик Шумахер, ставший резервистом «Мерседеса» в нынешнем сезоне, может заменить Льюиса Хэмилтона в сезоне-2024.

«Предположим, что Джордж Расселл снова будет быстрее Льюиса Хэмилтона. Будет ли тогда Льюис вообще продолжать выступать? Будет интересно узнать», — приводит слова Ральфа GrandPX.news.

Напомним, Мик Шумахер в прошлом сезоне выступал за «Хаас», но в американской команде приняли решение не продлевать истекающий контракт с немецким гонщиком и заменили его на Нико Хюлькенберга.

Недавно стало известно, что Мик Шумахер будет выполнять обязанности запасного гонщика и в «Макларене».

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