Леклер: надеюсь, 2023 год будет нашим, я планирую победить в этом сезоне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о намерении стать чемпионом мира в новом сезоне Формулы-1.



«Я взрослею с каждым сезоном. Учусь новым вещам, расту как гонщик. После каждой ошибки ты чему-то учишься, растёшь, но я бы не сказал, что были какие-то кардинальные изменения. Бывают дни, когда не хочется тренироваться, но это нормально. Больше всего меня мотивируют победы. В прошлом сезоне мы не смогли выиграть титул, но я намерен победить в этом году.



Поэтому готовиться нужно тщательно, тренировки — неотъемлемая часть этого. Нужно быть в хорошей форме, выкладываться на максимум, чтобы оказаться лучшим гонщиком на трассе. С нетерпением жду возможности вернуться за руль болида и надеюсь, что 2023 год станет нашим», — приводит слова Леклера GP Today.

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