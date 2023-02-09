«Не могу передать, как скучаю». Роберт Шварцман выложил фото с отцом

Российский пилот Роберт Шварцман, выступающий с израильской лицензией, опубликовал в социальных сетях фотографию с отцом, которой скончался в апреле 2020 года на фоне осложнений от коронавируса.
«Я даже не могу передать, как сильно скучаю по тебе и нуждаюсь в тебе, папа», — подписал фото гонщик.
Роберт Шварцман с отцом
Фото: Личный архив Роберта Шварцмана
В январе 2023 года Роберт Шварцман официально покинул ряды академии «Феррари», но при этом сохранил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1. Кроме того, гонщик будет выступать в чемпионате GT World Challenge Europe в составе команды AF Corse, где сядет за руль «Феррари» 296 GT3.
В январе Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари» в Маранелло на болиде команды 2021 года. Гонщик провёл две сессии, где преодолел 87 кругов.
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