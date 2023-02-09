Ферстаппен объяснил, почему основные пилоты Ф-1 должны работать на симуляторах

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о важности работы на симуляторах.
«Очень важно, чтобы на симуляторе работало много гонщиков. Мы должны проводить дни за симуляторами и обеспечивать команду обратной связью.
Благодаря нашей обратной связи резервисты могут лучше понять, что идёт не так, когда новые детали появляются на машине в симуляторе. Это помогает осознать, что нужно изменить. Вот почему я считаю, что всегда очень важно, чтобы основной пилот также занимался работой на симуляторе», — приводит слова Ферстаппена GPblog.
«Ред Булл» провёл презентацию нового болида 3 февраля, где показал новую ливрею на сезон-2023 Формулы-1. Также на мероприятии было объявлено о сотрудничестве с «Фордом», которое начнётся в 2026 году, когда в силу вступит новый моторный регламент.
В прошлом сезоне «Ред Булл» стал победителем Кубка конструкторов.
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