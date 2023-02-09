«Я сделал бы это ещё десять раз». Албон объяснил, в чём его главное отличие от Риккардо

Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о решении австралийского гонщика Даниэля Риккардо стать резервным пилотом «Ред Булл» в новом сезоне.
Риккардо объяснял, что не хотел выступать за команду из нижней части таблицы. Албон также пропускал сезон-2021, а затем перешёл в «Уильямс».
«Я ушёл не по своей воле, в отличие от Риккардо. Думаю, дело в возрасте, в том, что у нас разный настрой. Когда я уходил из Формулы-1, мне было 24 года, я очень хотел вернуться. Я могу говорить лишь за себя, но полагаю, что Риккардо, будучи успешным гонщиком, хотел выступать в топ-коллективе. В противном случае он словно начинал бы карьеру заново, как это было со мной. Но я был рад этому и сделал бы это ещё десять раз. В этом, думаю, и есть главное отличие», — приводит слова Албона RacingNews365.
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