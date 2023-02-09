«Феррари» добилась лишения «Ред Булл» статуса моториста-новичка в 2026 году

У австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» не будет статуса моториста-новичка в 2026 году, информирует La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что против этого выступила «Феррари», к которой присоединились «Мерседес», «Рено» («Альпин») и «Ауди».
Ранее сообщалось, что «Феррари» в ходе продолжительного спора с Международной автомобильной федерацией (ФИА) подписала предварительное соглашение с руководящим органом о правилах по двигателям на 2026 год, тем самым отказавшись от требования не считать «Ред Булл» новым мотористом.
В качестве аргументов против присвоения «Ред Булл» статуса моториста-новичка назывались следующие доводы: австрийский гоночный коллектив до 2025 года будет использовать интеллектуальную собственность «Хонды». Кроме того, в «Ред Булл» трудится много квалифицированных специалистов, перешедших из других команд. И статус «новичка» создал бы слишком большой дисбаланс.
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