Хэмилтон отреагировал на рекорд Леброна Джеймса по очкам в НБА

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на рекорд НБА по очкам за карьеру звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



Хэмилтон поделился с подписчиками фото Леброна с табличкой, на которой указано его количество очков за карьеру на данный момент. На снимке присутствует смайл в виде козла. (В английском языке козёл – goat, что также является акронимом для greatest of all time — «величайший [игрок] всех времён». – Прим. «Чемпионата»).

Ранее рекорд по очкам в НБА принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару, в активе которого 38 387 очков.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: