Хэмилтон отреагировал на рекорд Леброна Джеймса по очкам в НБА
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Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на рекорд НБА по очкам за карьеру звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Хэмилтон поделился с подписчиками фото Леброна с табличкой, на которой указано его количество очков за карьеру на данный момент. На снимке присутствует смайл в виде козла. (В английском языке козёл – goat, что также является акронимом для greatest of all time — «величайший [игрок] всех времён». – Прим. «Чемпионата»).
Ранее рекорд по очкам в НБА принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару, в активе которого 38 387 очков.
Леброн танцует на яхте во время тренировки:
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