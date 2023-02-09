София Флёрш возвращается в Формулу-3 после трёхлетнего перерыва

Немецкая гонщица София Флёрш подписала контракт с командой «Хароуз» и проведёт предстоящий сезон в Формуле-3, сообщает пресс-служба серии.



22-летняя пилотесса уже выступала в Формуле-3 в 2020 году в составе команды «Ван Амерсфорт» и заняла в том сезоне 29-е место в личном зачёте, не набрав ни одного очка.



Последние годы Флёрш участвовала в гонках на выносливость в чемпионатах WEC и ELMS.



Флёрш стала первой гонщицей, объявленной в составе «Хароуза». В настоящий момент, помимо «Хароуза», полный состав гонщиков не объявили в «Карлине» и «Хайтеке» — там неизвестны имена ни одного из пилотов на предстоящий сезон.



Чемпионат Формулы-3 стартует 4 марта в Бахрейне, в то же время там пройдёт первый этап сезона Формулы-1.