Макс Ферстаппен рассказал о своих фобиях
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Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своих фобиях.
«Маленькие пауки это ещё ладно, но большие и волосатые… А ещё я терпеть не могу змей. Хорошо, что в Монако подобных проблем нет, тем более я живу на высоком этаже. Так что всё нормально», — приводит слова Макса Ферстаппена CNN.
Пилот «Ред Булл» одержал 15 побед в сезоне-2022. Команда Ферстаппена в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Для Макса это второй титул в карьере — ранее он стал чемпионом мира в 2021 году.
Действующий контракт Ферстаппена с австрийской командой рассчитан до 2028 года. При этом сам Макс заявлял, что по окончании нынешнего соглашения он может закончить карьеру, несмотря на то что ему к тому моменту будет всего 31 год.
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