Алонсо верит, что Стролл в будущем может стать чемпионом мира

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о своём будущем напарнике Лэнсе Стролле.



«В виде Лэнса у команды есть супермолодой, суперталантливый гонщик, у которого есть все шансы стать в будущем чемпионом мира. Увидеть, как он добился этого, и сыграть в этом свою роль, будучи за рулём или нет, будет для меня чем-то особенным.



Я знаю Лэнса 11 лет. Мы познакомились с ним в 2012 году, когда я был пилотом «Феррари», а он был в Академии. Я давно знаком с его отцом, Лоуренсом. Он мой большой друг. Я несколько раз был у него в гостях в Канаде, проводил с ним время вместе.



У Лэнса есть талант и скорость, он это уже демонстрировал, особенно в дождевых условиях. Я помню его поул в Турции. Чтобы выступать в дождь настолько хорошо, нужно особенно чувствовать болид», — приводит слова Фернандо Алонсо The Race.