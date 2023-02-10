Вурц не видит проблемы в расширении календаря Формулы-1

Председатель GPDA Алекс Вурц высказался о расширении календаря Формулы-1.
«У нас недавно было собрание ассоциации и гонщиков NASCAR. Они попросили помочь в сотрудничестве с организациями, которые поддерживают пилотов. Мы задали им вопрос о нагрузке в течение сезона. Главная проблема для Формулы-1 — мышление болельщиков и культура паддока в целом. Если мы отправимся по этому пути, то потребуется время на адаптацию. Это нормально для пилотов и фанатов. То, что норма для NASCAR, в Формуле-1 приняли бы за излишество.
У меня смешанные чувства. С одной стороны, я вижу, как NASCAR справляется с огромным количеством гонок. С другой – мы можем перенасытить аудиторию. Тут важно удерживать баланс между потребностями бизнеса и реакцией рынка. И, по-моему, Liberty Media и Стефано отлично с этим справляются.
Думаю, нагрузка на пилотов здесь вторична и равна той же, что испытывает весь персонал. И раз NASCAR удалось побороть человеческий фактор, то и нам нужно сделать то же самое, если мы хотим большее количество гонок», — приводит слова Вурца PlanetF1.
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