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Кристиан Хорнер заявил о высокой конкуренции для «Ред Булл» в сезоне-2023 Формулы-1

Кристиан Хорнер заявил о высокой конкуренции для «Ред Булл» в сезоне-2023 Формулы-1
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что в предстоящем сезоне Формулы-1 стоит ожидать повышения конкуренции среди команд.

«Например, в «Альпин» добились прогресса уже во второй половине прошлого сезона. Заранее никогда не знаешь. Что касаемо «Астон Мартин», ты мы постоянно слышим об их хороших предварительных цифрах и больших ожиданиях. «Макларен», возможно, тоже сделает шаг вперёд.

Несомненно, «Феррари» в сезоне-2023 продолжит бороться изо всех сил, а «Мерседес» тем временем постарается избежать прошлогодних ошибок. Иными словами, соперники обязательно составят нам серьёзную конкуренцию», – приводит слова Хорнера Racingnews365.

Ранее руководитель «Ред Булл» оценил перспективы Серхио Переса побороться за титул в 2023 году.

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