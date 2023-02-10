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Новый болид «Альфа Ромео» впервые выехал на трассу

Новый болид «Альфа Ромео» впервые выехал на трассу
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Во вторник, 7 февраля, базирующаяся в Швейцарии команда «Альфа Ромео» показала свой новый болид на предстоящий сезон Формулы-1. Сегодня, 10 февраля, пресс-служба коллектива опубликовала видео с первым выездом болида на трассу «Каталунья», которая находится в Барселоне (Испания).

Новый болид «Альфа Ромео» впервые выехал на трассу

Отметим, швейцарская команда выбрала чёрно-красную ливрею. В прошлом сезоне использовались красно-белые цвета.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 55 очков. Трофей достался австрийской команде «Ред Булл», которая набрала 759 очков.

Ранее «Альфа Ромео» выставила на благотворительный аукцион машину С43. Показанная на презентации C43 была собрана не в Хинвиле, а британской фирмой Memento Exclusives по заказу «Заубера».

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